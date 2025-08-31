صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیمز کی تعمیر کیلئے فی الفور ایمر جنسی نا فذ کی جا ئے :خواجہ نعیم اقبا ل

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نائب صدر گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن خواجہ نعیم اقبا ل نے کہا ہے کہ ڈیمز کی تعمیر کیلئے فی الفور ایمر جنسی نا فذ کی جا ئے کیونکہ ا گر آ ج ڈیمز بنا ئے ہو ئے ہو تے۔۔۔۔

 تو سیلا ب کی تبا ہ کا ر یو ں سے محفوظ ر ہا جا سکتا تھا حقیقت یہ ہے کہ سستی بجلی اسی صو رت میسر آ ئے گی جب ڈیمز تعمیر کیے جا ئیں گے وقت آ گیا ہے کہ بجٹ کا ٹ کر ڈیمز بنا ئے جا ئیں کھر بو ں رو پے کا جو پا نی ضا ئع ہو تا ہے اسے استعما ل میں لا نے کیلئے ڈیمز کی تعمیر نا گز یر ہو چکی ہے 

 

