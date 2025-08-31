ڈیمز کی تعمیر کیلئے فی الفور ایمر جنسی نا فذ کی جا ئے :خواجہ نعیم اقبا ل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نائب صدر گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن خواجہ نعیم اقبا ل نے کہا ہے کہ ڈیمز کی تعمیر کیلئے فی الفور ایمر جنسی نا فذ کی جا ئے کیونکہ ا گر آ ج ڈیمز بنا ئے ہو ئے ہو تے۔۔۔۔
تو سیلا ب کی تبا ہ کا ر یو ں سے محفوظ ر ہا جا سکتا تھا حقیقت یہ ہے کہ سستی بجلی اسی صو رت میسر آ ئے گی جب ڈیمز تعمیر کیے جا ئیں گے وقت آ گیا ہے کہ بجٹ کا ٹ کر ڈیمز بنا ئے جا ئیں کھر بو ں رو پے کا جو پا نی ضا ئع ہو تا ہے اسے استعما ل میں لا نے کیلئے ڈیمز کی تعمیر نا گز یر ہو چکی ہے