سرکاری دفاتر کی تعمیرو مرمت میں بے ضابطگیوں کا انکشاف

  • سرگودھا
سرکاری دفاتر کی تعمیرو مرمت میں بے ضابطگیوں کا انکشاف

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) میٹروپولیٹن کارپوریشن سمیت سرگودھا کے مختلف سرکاری دفاتر کی تعمیرو مرمت کے کاموں کی آڑ میں سنگین نوعیت کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ،فنانس ڈبپارٹمنٹ نے حالیہ تین سالوں کے دوران جاری بجٹ اور۔۔۔

 استعما ل کی تصدیق شدہ تفصیلات طلب کر لیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے سرکاری محکموں کے دفاتر اور رہائش گاہوں کی تعمیر و مرمت میں حالیہ تین سالوں کے دوران کروڑوں روپے کی مالی بے ضابطگیاں کرنے کے ساتھ ساتھ فنڈز کا بے دریغ استعمال کیا گیا، جس پر گزشتہ ادوار کے سالانہ ترقیاتی پروگرام، پرانی خستہ حال عمارات کی مرمت، خصوصاً میٹروپولیٹن کارپوریشن، ضلعی و ڈویژنل ہیڈکوارٹر زمحکمہ تعلیم سمیت دیگر محکموں کے دفاتر اور سرکاری رہائش گاہوں پر خرچ کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں، مزید برآں ٹھیکیداروں کی تفصیل سمیت مکمل ہونے والے منصوبوں کے کوائف بھی طلب کر لیے ہیں۔ جس پر کھلبلی مچ گئی ہے ۔

 

