اویس تنویر اور راجہ زوہیب کو پی ٹی اے کے فوکل پرسن مقرر

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے ایگزیکٹو ممبر اویس تنویر اور راجہ زوہیب کو پی ٹی اے کا فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے ۔ گزشتہ روز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں۔۔۔

 ہونے والے اجلاس میں ڈائریکٹر PTA فیصل آباد زون فرحان خالد، صدر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری خواجہ یاسر قیوم، چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی یاسر حنیف، چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی رانا امجد گلزار. وائس چیئرمین چودھری نوید اختر کے علاوہ ٹرسٹ پلازہ کے تاجروں اور چیمبر کے عہدیداران نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر یہ طے پایا کہ ٹرسٹ پلازہ کے موبائلز فونز اور آئی ٹی کے تمام معاملات کو حل کرنے کیلئے PTA اور فوکل پرسن مل کر ایس او پیز بنائیں گے تاکہ گزشتہ دونوں جو ٹرسٹ پلازہ سرگودھا میں کسٹمز کی جانب سے جو معاملہ پیش آیا تھا۔اس کی روک تھام کی جائے اورتاجر بے خوف ہو کر اپنا کاروبار کر سکیں اجلاس کے اختتام پر ڈائریکٹر PTA نے صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا شکریہ ادا کیا۔

 

