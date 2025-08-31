سرگودھا میں زونل رحمت اللعالمین کانفرنس یکم ستمبر کو ہو گی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں زونل رحمت اللعالمین کانفرنس یکم ستمبر کو ہو گی جس کے مہمان خصوصی سیکرٹری چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف و مذہبی امور پنجاب ہونگے جس کے لئے انتظامات مکمل کر کے تیاریاں شروع کر دی گئیں۔۔۔۔
زرائع کے مطابق محکمہ اوقاف سرگودھا کے زیر اہتمام یکم ستمبر کو زونل رحمت اللعالمین کانفرنس نجی ہال میں ہو گی جس کے مہمان خصوصی سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف و مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخآری ہونگے ۔جس میں ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور اوقاف پنجاب خالد محمود سندھو،کمشنر جہانزیب اعوان،ڈپٹی کمشنر محمد وسیم،ڈی پی او محمد صہیب اشرف،سابق پارلیمانی سیکرٹری چوہدری حامد حمید،رکن پنجاب اسمبلی صفدر ساہی،مسلم لیگ ن کے ضلعی جنرل سیکرٹری چوہدری عبد الرزاق ڈھلوں،سابق صوبائی خطیب مفتی محمد اسحاق ساقی اور ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم اور دیگرعلماء مشائخ خطاب کریں گے ۔