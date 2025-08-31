صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا میں زونل رحمت اللعالمین کانفرنس یکم ستمبر کو ہو گی

  • سرگودھا
سرگودھا میں زونل رحمت اللعالمین کانفرنس یکم ستمبر کو ہو گی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں زونل رحمت اللعالمین کانفرنس یکم ستمبر کو ہو گی جس کے مہمان خصوصی سیکرٹری چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف و مذہبی امور پنجاب ہونگے جس کے لئے انتظامات مکمل کر کے تیاریاں شروع کر دی گئیں۔۔۔۔

زرائع کے مطابق محکمہ اوقاف سرگودھا کے زیر اہتمام یکم ستمبر کو زونل رحمت اللعالمین کانفرنس نجی ہال میں ہو گی جس کے مہمان خصوصی سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف و مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخآری ہونگے ۔جس میں ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور اوقاف پنجاب خالد محمود سندھو،کمشنر جہانزیب اعوان،ڈپٹی کمشنر محمد وسیم،ڈی پی او محمد صہیب اشرف،سابق پارلیمانی سیکرٹری چوہدری حامد حمید،رکن پنجاب اسمبلی صفدر ساہی،مسلم لیگ ن کے ضلعی جنرل سیکرٹری چوہدری عبد الرزاق ڈھلوں،سابق صوبائی خطیب مفتی محمد اسحاق ساقی اور ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم اور دیگرعلماء مشائخ خطاب کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیلاب : 28 موضع جات متاثر، 26 ہزار مکین ریسکیو

وزیر ہاؤسنگ کا مختلف شاہراہوں کا دورہ

وزیر صنعت کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ

سی ٹی او کا سیلاب کے پیش نظر راوی سے ملحقہ علاقوں کا دورہ

پنجاب پرانشل کوآپریٹو بینک کا ایوانیز سلوشن کے ساتھ معاہدہ

نجی سکولوں کے تعلیمی کیلنڈر اور رولز بنانے کیلئے کمیٹی تشکیل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل