منشیات فروشوں ،غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف کارروائی

  • سرگودھا
منشیات فروشوں ،غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف کارروائی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تھانہ کینٹ پولیس نے اعجاز سے چرس 1 کلو 560 گرام،آئس 50 گرام۔۔۔

، عمران سے آئس 1 کلو 20 گرام،سکندر سے شراب 60 لٹر،تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے حیدر سے چرس 720گرام،آئس 36 گرام، رمشاء سے چرس 740 گرام،آئس 40 گرام،برکت سے شراب 20 لٹر،تھانہ ساجد شہید پولیس نے وسیم سے شراب 20 لٹر،تھانہ جھال چکیاں پولیس نے طاہر سے آئس 40 گرام،تھانہ ساہیوال پولیس نے قاسم سے شراب 10 لٹر،تھانہ ایس ٹاؤن پولیس نے ارسلان سے پسٹل30بور اور تھانہ کوٹ مومن پولیس محسن سے پسٹل30بور برآمد کر کے گرفتارملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کرلیے ہیں، مزید تفتیش جاری ہے 

 

