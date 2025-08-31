سیلاب متاثرین کو کھانا ، ضروری اشیا فراہم کر رہے :ڈی سی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم نے اپنا کیمپ آفس متاثرہ علاقے میں قائم کر لیااور مسلسل پانچ دن سے موقع پر رہ کر ریلیف آپریشنز کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے۔۔۔
کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر متاثرہ عوام کو کھانے پینے کا سامان، ادویات، صاف پانی اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ موبائل میڈیکل یونٹس اور لائیو اسٹاک کیمپس مکمل فعال ہیں،اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر بھلوال، کوٹمومن، بھیرہ اور سلانوالی گزشتہ پانچ دنوں سے مسلسل فیلڈ میں موجود ہیں اور ریلیف سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تمام محکموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ فلڈ ریلیف کیمپس میں تعینات عملہ اپنی سو فیصد حاضری یقینی بنائے تاکہ متاثرہ عوام کو بروقت امداد فراہم کی جا سکے ۔