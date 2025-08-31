صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیمز کی تعمیر معاشی نشو و نما کے لیے ضروری : مہر غلام رسول

  • سرگودھا
ڈیمز کی تعمیر معاشی نشو و نما کے لیے ضروری : مہر غلام رسول

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر کسان بورڈ پاکستان مہر غلام رسول نے کہا ہے کہ ڈیمز کی تعمیر معاشی نشو و نما کے لیے ضروری ہے ذخائر کی کمی کے باعث ہم اپنی زراعت توانائی اور ۔۔۔

گھریلو ضروریات کو پورا کرنے میں شدید مشکلات سے دوچار ہیں پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے اور معیشت کو پائیدار بنیادوں پر مستحکم کرنے کے لیے چھوٹے بڑے ڈیمز اور سیلابی و برساتی پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ذخائر کی تعمیر اشد ضروری ہے پاکستانی ایک زرعی ملک ہے مگر پانی کے ناقص انتظام اور ذخائر کی کمی کے باعث ہم اپنی زراعت توانائی اور گھریلو ضروریات کو پورا کرنے سے بھی قاصر ہیں جبکہ ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بھی مایوس کن ہے سیلاب کی وجہ سے ہر سال تباہ کاریاں ہمارے لیے نشانیاں چھوڑ جاتی ہیں مگر ہم نے ان نشانیوں سے کبھی بھی سبق نہیں سیکھا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیلاب : 28 موضع جات متاثر، 26 ہزار مکین ریسکیو

وزیر ہاؤسنگ کا مختلف شاہراہوں کا دورہ

وزیر صنعت کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ

سی ٹی او کا سیلاب کے پیش نظر راوی سے ملحقہ علاقوں کا دورہ

پنجاب پرانشل کوآپریٹو بینک کا ایوانیز سلوشن کے ساتھ معاہدہ

نجی سکولوں کے تعلیمی کیلنڈر اور رولز بنانے کیلئے کمیٹی تشکیل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل