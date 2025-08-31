ڈیمز کی تعمیر معاشی نشو و نما کے لیے ضروری : مہر غلام رسول
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر کسان بورڈ پاکستان مہر غلام رسول نے کہا ہے کہ ڈیمز کی تعمیر معاشی نشو و نما کے لیے ضروری ہے ذخائر کی کمی کے باعث ہم اپنی زراعت توانائی اور ۔۔۔
گھریلو ضروریات کو پورا کرنے میں شدید مشکلات سے دوچار ہیں پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے اور معیشت کو پائیدار بنیادوں پر مستحکم کرنے کے لیے چھوٹے بڑے ڈیمز اور سیلابی و برساتی پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ذخائر کی تعمیر اشد ضروری ہے پاکستانی ایک زرعی ملک ہے مگر پانی کے ناقص انتظام اور ذخائر کی کمی کے باعث ہم اپنی زراعت توانائی اور گھریلو ضروریات کو پورا کرنے سے بھی قاصر ہیں جبکہ ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بھی مایوس کن ہے سیلاب کی وجہ سے ہر سال تباہ کاریاں ہمارے لیے نشانیاں چھوڑ جاتی ہیں مگر ہم نے ان نشانیوں سے کبھی بھی سبق نہیں سیکھا ۔