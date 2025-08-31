آلودگی کا سبب بننے والے یونٹس کیخلاف مہم التواء کا شکار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور آلودگی کا سبب بننے والے یونٹس کے خلاف مہم التواء کا شکار ہونے سے بے ضابطگیاں عروج پر پہنچ گئیں، جبکہ صحت و صفائی کی سہولیات نہ پید ہونے سے لوگوں میں بیماریاں بھی بڑھنے لگی ہیں۔۔۔
، ضلع بھر میں حکومت کے خصوصی ٹاسک پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف خصوصی مہم کا آغاز ہوا جو چند روز بعد ٹھپ ہو گئی جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ، انہوں نے کمشنر و ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیاہے ۔