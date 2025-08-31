صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالا باغ :بارش سے متاثرہ لوگوں کی حکومت سے مدد کی اپیل

  • سرگودھا
کالا باغ :بارش سے متاثرہ لوگوں کی حکومت سے مدد کی اپیل

کالاباغ ( نمائندہ دنیا) بارش سے تحصیل عیسیٰ خیل کے مختلف برساتی ندی نالوں میں شدید طغیانی متعدد گھر سیلاب کی نذر ہوگئے ۔طوفانی بارش سے متاثرہ لوگوں کا حکومت پنجاب سے مالی تعاون کی اپیل کی ہے ۔۔۔۔

تحصیل عیسیٰ خیل کے برساتی نالے نہال شاہ، بڑوچ، اڈوالہ ، گلہ خیل میں شدید طغیانی کے باعث مکڑوال کے علاقہ گلہ خیل ، کمرمشانی کے دیہات میں لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہوگیا جس سے مکان زمین بوس ہوگئے ۔جبکہ کئی پالتو جانور بھی اس سیلاب کی نظر ہوگئے اور کئی گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے ۔ اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت متاثرہ افراد کو عارضی طور پر محفوظ جگہ پر منتقل کیا۔طوفانی بارش سے متاثرہ لوگوں کا حکومت پنجاب سے مالی تعاون کی اپیل کی ہے ۔

 

