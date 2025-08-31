صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلاد مصطفیؐ کی برکتوں کا کوئی احاطہ نہیں کیا جا سکتا:صاحبزادہ حامد رضا

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا) بزم علمائے اہلسنت جوہرآباد کے صدر مولانا صاحبزادہ حامد رضا چشتی نے کہا ہے کہ محسنِ انسانیت حضرت محمدؐ کی نبوت و رسالت کا امتیاز یہ ہے کہ رحمن و رحیم پروردگار نے۔۔۔

 آپؐ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ رحمتِ کل کا میلاد منانا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے ۔جامع مسجد البتول سیٹلائٹ ٹاؤن جوہرآباد میں منعقدہ میلاد کی ایمان افروز محفل سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میلاد مصطفیؐ کی برکتوں کا کوئی احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک اللہ عزوجل کے تمام انبیا و مرسلین رحمت تھے ، لیکن رحمۃ للعالمین صرف حضرت محمد مصطفیؐ ہیں۔مولانا حامد رضا چشتی نے کہا کہ انبیائے کرام کی شانِ رحمت اپنی قوم اور اپنے زمانے تک محدود تھی، جبکہ محسنِ عالم حضرت محمدؐ کی رحمت و شفقت کا دائرہ ہر عہد، ہر زمانے ، ہر قوم اور تمام جہانوں تک محیط ہے ۔ آپؐ کی شانِ رحمت میں دوست دشمن، اپنا پرایا، عورت مرد، بچے بوڑھے ، کافر مسلم، آقا غلام، انسان حیوان، حتیٰ کہ پوری کائنات شامل ہے ۔انہوں نے کہا کہ نبی کریمؐ کی رحمت تمام عالمین کے لیے عام ہے اور ہر ذرۂ ہستی اس کے فیض سے حصہ پاتا ہے ۔

 

