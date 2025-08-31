صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی: پو لیس کی کارروائی ، 3 منشیات فروش گرفتار

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار+ڈسٹرکٹ رپورٹر) تھانہ سٹی پولیس کی کامیاب کارروائی، 3 منشیات فروش گرفتار، 4 کلو 200 گرام چرس برآمد، مقدمات درج۔ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایات پر ۔۔۔

جاری نشہ مکاؤ مہم کے تحت ایس ایچ او تھانہ سٹی انسپکٹر کامران بخت اور ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے غلام محمد عرف کاکا سے 2 کلو 200 گرام، عابد حسین عرف عاب آرائیں سے 1 کلو 500 گرام جبکہ حمزہ عدنان سے 500 گرام چرس برآمد کی۔ تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ۔ڈی پی او رائے محمد اجمل نے پولیس ٹیم کی اس کامیاب کارروائی پر شاباش دی۔

 

