صوبائی وزیر مواصلات ملک صہیب کا پکی شاہ مردان کا دورہ
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)صوبائی وزیر مواصلات و قانون پنجاب ملک صہیب احمد بھرتھ نے پکی شاہ مردان اور تحصیل عیسیٰ خیل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے برساتی پہاڑی نالوں میں سیلابی صورتحال، کچہ کے متاثرہ علاقوں اور۔۔۔
فلڈ ریلیف کیمپس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ایکسئین جناح بیراج احمد رفیق نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس وقت دریاے سندھ میں جناح بیراج کے مقام پر ساڑھے دو لاکھ کیوسک پانی کا ریلہ گزر رہا ہے تاہم کسی خطرے کی صورتحال نہیں، البتہ بارشوں کی وجہ سے نالہ بڑوچ میں سیلابی پانی آیا ہے اور مزید بارش کی صورت میں طغیانی کا خدشہ ہے ۔ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجنیئر نوید اقبال کے مطابق اب تک ریسکیو 1122 نے 508 افراد اور 866 جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے جبکہ امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔۔ ایکسئین ہائی وے شہباز کلاسرا نے بتایا کہ برساتی نالوں کے پلوں کی صفائی مکمل کر لی گئی ہے اور مشینری ہر وقت تیار ہے ۔صوبائی وزیر نے ہدایت کی کہ برساتی نالوں سے تجاوزات کا فوری خاتمہ کیا جائے اور سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے ریسکیو اور ضلعی انتظامیہ کو ہر وقت الرٹ رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کشتی کے ذریعے دریائے سندھ کے پانی کے بہاؤ کا بھی جائزہ لیا۔