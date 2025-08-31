صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبائی وزیر مواصلات ملک صہیب کا پکی شاہ مردان کا دورہ

  • سرگودھا
صوبائی وزیر مواصلات ملک صہیب کا پکی شاہ مردان کا دورہ

میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)صوبائی وزیر مواصلات و قانون پنجاب ملک صہیب احمد بھرتھ نے پکی شاہ مردان اور تحصیل عیسیٰ خیل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے برساتی پہاڑی نالوں میں سیلابی صورتحال، کچہ کے متاثرہ علاقوں اور۔۔۔

 فلڈ ریلیف کیمپس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ایکسئین جناح بیراج احمد رفیق نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس وقت دریاے سندھ میں جناح بیراج کے مقام پر ساڑھے دو لاکھ کیوسک پانی کا ریلہ گزر رہا ہے تاہم کسی خطرے کی صورتحال نہیں، البتہ بارشوں کی وجہ سے نالہ بڑوچ میں سیلابی پانی آیا ہے اور مزید بارش کی صورت میں طغیانی کا خدشہ ہے ۔ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجنیئر نوید اقبال کے مطابق اب تک ریسکیو 1122 نے 508 افراد اور 866 جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے جبکہ امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔۔ ایکسئین ہائی وے شہباز کلاسرا نے بتایا کہ برساتی نالوں کے پلوں کی صفائی مکمل کر لی گئی ہے اور مشینری ہر وقت تیار ہے ۔صوبائی وزیر نے ہدایت کی کہ برساتی نالوں سے تجاوزات کا فوری خاتمہ کیا جائے اور سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے ریسکیو اور ضلعی انتظامیہ کو ہر وقت الرٹ رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کشتی کے ذریعے دریائے سندھ کے پانی کے بہاؤ کا بھی جائزہ لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیلاب : 28 موضع جات متاثر، 26 ہزار مکین ریسکیو

وزیر ہاؤسنگ کا مختلف شاہراہوں کا دورہ

وزیر صنعت کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ

سی ٹی او کا سیلاب کے پیش نظر راوی سے ملحقہ علاقوں کا دورہ

پنجاب پرانشل کوآپریٹو بینک کا ایوانیز سلوشن کے ساتھ معاہدہ

نجی سکولوں کے تعلیمی کیلنڈر اور رولز بنانے کیلئے کمیٹی تشکیل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل