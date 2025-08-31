صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی کی سہولت کیلئے ‘‘کوٹ مومن گرڈسٹیشن’’ کا افتتاح

  • سرگودھا
کوٹ مومن (نمائندہ دنیا) عوامی سہولت کے لیے تاریخی منصوبہ ‘‘کوٹ مومن گرڈ سٹیشن’’ کا شاندار افتتاح کر دیا گیا۔ اس منصوبے سے علاقے کی تقدیر بدلنے اور عوامی مسائل کے خاتمے کی۔۔۔

 امیدیں بڑھ گئی ہیں۔افتتاحی تقریب میں سیاستدانوں، مقامی رہنماؤں، سرکاری افسران، سول سوسائٹی، تاجروں اور عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر میاں سلطان علی رانجھا، حق نواز رانجھا، محمد علی رانجھا، چیئرمین چودھری انصر گوندل سگھرانہ، فیسکو کے اعلیٰ افسروں ، ایس ای کنسٹرکشن، ایس ایس اینڈ ٹی کے ایکسین، کوٹ مومن و بھلوال کے ایس ڈی اوز اور دیگر حکام موجود تھے ۔مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گرڈ سٹیشن علاقے کے دیرینہ مسائل کے خاتمے کی طرف ایک انقلابی قدم ہے ۔ اس منصوبے سے لو وولٹیج اور غیر ضروری لوڈشیڈنگ ختم ہوگی، گھریلو صارفین کو بلا تعطل بجلی ملے گی، جبکہ صنعت و کاروبار کے فروغ سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے ۔حکام کے مطابق یہ گرڈ اسٹیشن نہ صرف کوٹ مومن بلکہ گردونواح کے دیہات و قصبات کو بھی معیاری اور مستقل بجلی فراہم کرے گا جس سے علاقائی ترقی کو نئی رفتار ملے گی۔عوامی نمائندوں نے کہا کہ ‘‘کوٹ مومن گرڈ اسٹیشن’’ علاقے کی فلاح و بہبود کا سنگ میل اور دیرینہ مسائل کا مستقل حل ثابت ہوگا۔

 

