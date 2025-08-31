بھیرہ:پاکستان پوسٹ کی خستہ عمارت ، زمین بوس ہونیکا خطرہ
بھیرہ(نامہ نگار)پاکستان پوسٹ بھیرہ کی خستہ حال عمارت کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتی ہے ، جس سے بڑے جانی نقصان کا خدشہ ہے ۔ سماجی رہنماؤں محمد علی، محمد ریاض، طیب حسین۔۔۔
، محمد شریف اور اختر علی نے کہا کہ اس دفتر سے ہزاروں ریٹائرڈ ملازمین پنشن وصول کرتے ہیں جبکہ سینکڑوں شہری روزانہ ڈاک اور دیگر خدمات کے سلسلے میں یہاں آتے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ عمارت کی خستہ حالی کی نشاندہی متعدد بار کی جا چکی ہے لیکن اعلیٰ حکام کی جانب سے تاحال کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔ سماجی رہنماؤں نے وزیر مواصلات اور ڈپٹی کمشنر سرگودھا سے مطالبہ کیا کہ عمارت کی فوری مرمت یا ازسرنو تعمیر کے احکامات جاری کیے جائیں تاکہ کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکے ۔