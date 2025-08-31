صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حساس ادارے کے ملازم کے گھر چوری

  • سرگودھا
حساس ادارے کے ملازم کے گھر چوری

شاہپور صدر (نامہ نگار) شاہپور کے نواحی قصبہ واڈھی میں حساس ادارے کے ملازم کے گھر نامعلوم چور قیمتی سامان چرا کر فرار ہوگئے ۔متاثرہ خاتون فرزانہ بی بی زوجہ عارف راجپوت نے ۔۔۔

پولیس کو بتایا کہ 28 اور 29 اگست کی درمیانی شب وہ بچوں کے ہمراہ صحن میں سو رہی تھی۔ صبح اٹھنے پر معلوم ہوا کہ نامعلوم چور دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے اور ایل سی ڈی بمع ریسور (مالیت 30 ہزار روپے ) اور ایک موبائل فون (مالیت 20 ہزار روپے ) چرا کر لے گئے ۔پولیس تھانہ شاہپور صدر نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کو اعلیٰ سیاحتی مقام بنایا جائیگا، چیئر مین سی ڈی اے

ناقص صفائی کی شکایات پر عملہ تبدیل کیاجا ئے، کمشنر راولپنڈی

ٹیکسلا کے ثقافتی ورثہ کا تحفظ یقینی بنایا جائے، ڈی سی راولپنڈی

محکمہ زراعت کا عملہ فلڈ ریلیف ریسکیو آپریشن میں حصہ لے، سیکر ٹری

ڈی آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری

پی ایچ اے کے زیر اہتمام راولپنڈی میں شجر کاری مہم کا آغاز

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل