حساس ادارے کے ملازم کے گھر چوری
شاہپور صدر (نامہ نگار) شاہپور کے نواحی قصبہ واڈھی میں حساس ادارے کے ملازم کے گھر نامعلوم چور قیمتی سامان چرا کر فرار ہوگئے ۔متاثرہ خاتون فرزانہ بی بی زوجہ عارف راجپوت نے ۔۔۔
پولیس کو بتایا کہ 28 اور 29 اگست کی درمیانی شب وہ بچوں کے ہمراہ صحن میں سو رہی تھی۔ صبح اٹھنے پر معلوم ہوا کہ نامعلوم چور دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے اور ایل سی ڈی بمع ریسور (مالیت 30 ہزار روپے ) اور ایک موبائل فون (مالیت 20 ہزار روپے ) چرا کر لے گئے ۔پولیس تھانہ شاہپور صدر نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔