بھلوال:تمام اضلاع میں نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت
بھلوال(نمائندہ دنیا)حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین کی بحالی کے اقدامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ضلع، تحصیل اور ڈویژن کی سطح پر انتظامیہ کو متحرک کر دیا گیا ہے ۔ تمام اضلاع میں نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔۔۔
ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب نے صوبے بھر کے متاثرین کو امداد فراہم کرنے کے ساتھ ان کی بحالی کے لیے بھی عملی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ اس سلسلے میں ارکان اسمبلی کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں انتظامیہ کے ساتھ مل کر نقصانات کا تخمینہ لگانے اور متاثرین کی بحالی کے عمل میں تعاون کریں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ ارکان اسمبلی متاثرہ علاقوں کے دورے کر رہے ہیں اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ حکومت پنجاب نے اس مقصد کے لیے فنڈز مختص کرنے کی غرض سے کابینہ کا اجلاس جلد بلانے کی ہدایت دی ہے تاکہ متاثرین کو بروقت امداد فراہم کی جا سکے ۔