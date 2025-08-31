جھاوریاں پو لیس نے مطلوب ملزم پکڑ لیا
شاہپور صدر (نامہ نگار )پولیس تھانہ جھاوریاں نے مخبر کی اطلاع پر دوران گشت مقدمہ نمبر 361 میں مطلوب ملزم پکڑ لیا۔۔۔
، جھاوریاں ،سرگودھا روڑ مانکے والاکے مقام پر پولیس موجود تھی کہ مخبر کی اطلاع دی پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے مقدمہ نمبر 361 جرم 324/148/149 ت پ تھانہ جھاوریاں کے مطلوب ملزم سمیع اللہ سکنہ مانکے والا کوگرفتار کرلیا ،ملزم کی قبضہ سے تیس بور پسٹل اور دو عدد کاروتوس برآمد ہوئے تھانہ جھاوریاں میں مزید اسلحہ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی۔