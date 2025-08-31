صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھاوریاں پو لیس نے مطلوب ملزم پکڑ لیا

  • سرگودھا
جھاوریاں پو لیس نے مطلوب ملزم پکڑ لیا

شاہپور صدر (نامہ نگار )پولیس تھانہ جھاوریاں نے مخبر کی اطلاع پر دوران گشت مقدمہ نمبر 361 میں مطلوب ملزم پکڑ لیا۔۔۔

 ، جھاوریاں ،سرگودھا روڑ مانکے والاکے مقام پر پولیس موجود تھی کہ مخبر کی اطلاع دی پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے مقدمہ نمبر 361 جرم 324/148/149 ت پ تھانہ جھاوریاں کے مطلوب ملزم سمیع اللہ سکنہ مانکے والا کوگرفتار کرلیا ،ملزم کی قبضہ سے تیس بور پسٹل اور دو عدد کاروتوس برآمد ہوئے تھانہ جھاوریاں میں مزید اسلحہ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کو اعلیٰ سیاحتی مقام بنایا جائیگا، چیئر مین سی ڈی اے

ناقص صفائی کی شکایات پر عملہ تبدیل کیاجا ئے، کمشنر راولپنڈی

ٹیکسلا کے ثقافتی ورثہ کا تحفظ یقینی بنایا جائے، ڈی سی راولپنڈی

محکمہ زراعت کا عملہ فلڈ ریلیف ریسکیو آپریشن میں حصہ لے، سیکر ٹری

ڈی آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری

پی ایچ اے کے زیر اہتمام راولپنڈی میں شجر کاری مہم کا آغاز

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل