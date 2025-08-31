ناجائز اسلحہ اور منشیات کے خلاف مہم ، 3 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا
خوشاب(نمائندہ دُنیا)ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی ہدایت پر ضلع بھر میں ناجائز اسلحہ اور منشیات کے خلاف جاری مہم کے دوران تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ایس ایچ او محمد توقیر کی۔۔۔
سربراہی میں نورپور تھل پولیس نے ایک منشیات فروش کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے 535 گرام چرس برآمد کر لی۔ اسی طرح سٹی پولیس جوہرآباد نے دوران گشت مشکوک حالت میں گھومنے والے ایک شخص سے 30 بور پسٹل اور 3 کارتوس جبکہ ایک اور کارروائی میں شراب فروش سے 20 لٹر شراب برآمد کی۔پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف نارکوٹکس کنٹرول ایکٹ، آرمز ایکٹ اور امتناع منشیات آرڈیننس کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔