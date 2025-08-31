صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب کے بعد بیماریاں ،بچوں کو ابلا ہوا پانی دیں :ڈاکٹر نعیم

  • سرگودھا
بھلوال(نمائندہ دنیا) صوبہ بھر میں حالیہ سیلاب کے بعد پیدا ہونے والی مختلف بیماریوں سے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ابلا ہوا پانی پلائیں اور نرم غذا کا استعمال کروائیں۔۔۔

 تاکہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر نعیم نے حالیہ صورتحال کے حوالے سے غیر رسمی گفتگو میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیلابی حالات کے بعد زیادہ تر بچے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ڈاکٹر نعیم نے کہا کہ برسات کے بعد مکھیاں اور دیگر جراثیم تیزی سے پھیلتے ہیں جو مختلف امراض کا باعث بنتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کر رکھا جائے اور گلے سڑے پھل یا سبزیاں استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے ۔

 

