نوجوان پر بہیمانہ تشدد ، ویڈیو بنا لی ،2 ملزم گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تھانہ پھلروان کی حدود نوجوان پر بہیمانہ تشدد ،دو ملزم گرفتار کر لئے گئے ٹھٹھی نور کے مقام پر عنصر وغیرہ آٹھ افراد نے ابوالحسن کو روک کر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور۔۔۔
ویڈیو بناتے رہے ، بعدازاں ملزمان اسے ادھ موا کر کے فرار ہو گئے ، اطلاع ملنے پر متاثرہ نوجون کوہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ ڈی پی او نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی اور مقامی پولیس نے متاثرہ نوجوان کے بھائی کی مدعیت میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے ابتدائی طور پر وو ملزمان کو حراست میں لے لیا جبکہ وقوعہ میں ملوث دیگر ملزمان کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جا رہے ہیں ،ایف آئی آر کے مطابق ملزمان سے کچھ روز قبل لڑائی ہوئی تھی جس میں صلح ہونے کے بعد انہوں نے بدلہ چکانے کیلئے نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔