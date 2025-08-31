کمشنر اور ڈپٹی کمشنر 5دن سے متاثرہ علاقوں میں مو جود
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)فلڈ ایمرجنسی صورتحال کے پیش نظر کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم پچھلے پانچ دن سے متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں اور ۔۔۔
خود فیلڈ میں ریلیف و بحالی آپریشنز کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے کوٹ ناجہ، مڈھ رانجھا اور دیگر سیلاب متاثرہ علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ حکام نے فلڈ ریلیف کیمپس میں متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ متاثرین نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کمشنر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرہ افراد کی مدد اور بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔ ڈویڑن و ضلعی انتظامیہ، پاک فوج، ریسکیو 1122، پولیس، سول ڈیفنس، لائیو اسٹاک، صحت اور آبپاشی سمیت تمام ادارے دن رات متاثرہ عوام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ یہ ایک اجتماعی کاوش ہے اور ہم کسی بھی متاثرہ خاندان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ۔