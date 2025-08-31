صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر اور ڈپٹی کمشنر 5دن سے متاثرہ علاقوں میں مو جود

  • سرگودھا
کمشنر اور ڈپٹی کمشنر 5دن سے متاثرہ علاقوں میں مو جود

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)فلڈ ایمرجنسی صورتحال کے پیش نظر کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم پچھلے پانچ دن سے متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں اور ۔۔۔

خود فیلڈ میں ریلیف و بحالی آپریشنز کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے کوٹ ناجہ، مڈھ رانجھا اور دیگر سیلاب متاثرہ علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ حکام نے فلڈ ریلیف کیمپس میں متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ متاثرین نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کمشنر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرہ افراد کی مدد اور بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔ ڈویڑن و ضلعی انتظامیہ، پاک فوج، ریسکیو 1122، پولیس، سول ڈیفنس، لائیو اسٹاک، صحت اور آبپاشی سمیت تمام ادارے دن رات متاثرہ عوام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ یہ ایک اجتماعی کاوش ہے اور ہم کسی بھی متاثرہ خاندان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب ، 84 فلڈ ریلیف کیمپس فعال

سیلاب : 11 اضلاع کے 67 فیڈرز سے بجلی فراہمی جزوی معطل

اوپن یونیورسٹی امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے

پیف کی سکولوں کو فلڈ ہدایات، احتیاطی تدابیر لازم قرار

سیلاب متاثرین کا بروقت انخلا یقینی بنائیں‘عمرانہ توقیر

سیلاب سے نمٹنے کیلئے افسر اور مشینر ی متحرک :ثاقب خورشید

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل