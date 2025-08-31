صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتقامی کا ر وا ئیوں اور ظلم جبر سے عمرا ن خا ن کو جھکایا نہیں جا سکتا:ذوالفقار علی بھٹی

  • سرگودھا
انتقامی کا ر وا ئیوں اور ظلم جبر سے عمرا ن خا ن کو جھکایا نہیں جا سکتا:ذوالفقار علی بھٹی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم پی اے ذوالفقار علی بھٹی نے کہا ہے کہ با نی پی ٹی آئی عمران خا ن کا تمام پا رلیما نی کمیٹیوں سے علیحد گی اختیا ر کر نے اور تمام ضمنی انتخا با ت کے با ئیکا ٹ کا فیصلہ ایک بے مثا ل جمہور ی قد م ہے۔۔۔

 پور ی پی ٹی آئی اور ارکان اسمبلی نے بھرپور طریقہ سے ا س کی حما ئت کا اعلان کیا ہے فا ر م 47حکو مت جس ظلم جبر اور انتقامی سوچ کا مظا ہر ہ کر ر ہی ہے ا س فیصلے کے علاو ہ کو ئی دوسرا ر استہ نہیں تھا بانی چیئرمین واضح کر چکے ہیں کہ انتقامی کا ر وا ئیوں اور ظلم جبر سے عمرا ن خا ن ا ن کے عز یز و اقار ب پا رٹی عہدیدارا ن اور کا رکنا ن کو جھکا یا نہیں جا سکتا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیلاب : 28 موضع جات متاثر، 26 ہزار مکین ریسکیو

وزیر ہاؤسنگ کا مختلف شاہراہوں کا دورہ

وزیر صنعت کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ

سی ٹی او کا سیلاب کے پیش نظر راوی سے ملحقہ علاقوں کا دورہ

پنجاب پرانشل کوآپریٹو بینک کا ایوانیز سلوشن کے ساتھ معاہدہ

نجی سکولوں کے تعلیمی کیلنڈر اور رولز بنانے کیلئے کمیٹی تشکیل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل