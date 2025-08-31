انتقامی کا ر وا ئیوں اور ظلم جبر سے عمرا ن خا ن کو جھکایا نہیں جا سکتا:ذوالفقار علی بھٹی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم پی اے ذوالفقار علی بھٹی نے کہا ہے کہ با نی پی ٹی آئی عمران خا ن کا تمام پا رلیما نی کمیٹیوں سے علیحد گی اختیا ر کر نے اور تمام ضمنی انتخا با ت کے با ئیکا ٹ کا فیصلہ ایک بے مثا ل جمہور ی قد م ہے۔۔۔
پور ی پی ٹی آئی اور ارکان اسمبلی نے بھرپور طریقہ سے ا س کی حما ئت کا اعلان کیا ہے فا ر م 47حکو مت جس ظلم جبر اور انتقامی سوچ کا مظا ہر ہ کر ر ہی ہے ا س فیصلے کے علاو ہ کو ئی دوسرا ر استہ نہیں تھا بانی چیئرمین واضح کر چکے ہیں کہ انتقامی کا ر وا ئیوں اور ظلم جبر سے عمرا ن خا ن ا ن کے عز یز و اقار ب پا رٹی عہدیدارا ن اور کا رکنا ن کو جھکا یا نہیں جا سکتا ۔