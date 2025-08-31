سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے انتظامیہ متحرک :میاں اکرام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم پی اے میاں اکرام الحق نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ضلع تحصیل اور ڈویژن کی سطح پر انتظامیہ کو متحرک کر دیا ہے۔۔۔
اور تمام اضلاع میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور تمام ارکان اسمبلی سے کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں متاثرین کی بحالی کے لیے انتظامیہ سے تعاون کریں تاکہ انہیں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگا کر اس کے مطابق امداد دی جا سکے اس سلسلہ میں ارکان اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اور وہاں پر ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے میں انتظامیہ سے معاونت کر رہے ہیں ۔