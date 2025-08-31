آ فتیں ، اﷲ تعالی سے گناہوں کی معافی مانگنا ہوگی :متین احمد قریشی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق امیدوار برائے صوبائی اسمبلی متین احمد قریشی نے کہا ہے کہ جو لوگ بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ زیادہ بارش ہوتی ہے ۔۔۔
تو زیادہ پانی آتا ہے آج دیکھ لیں زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ہر طرف تباہی تباہی ہے جو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے ہمیں اپنی نیتیں بھی ٹھیک کرنا ہوں گی اور اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ہوگا کیونکہ آنے والی آفتیں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے ہمیں مل کر اﷲ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہوگی وگرنہ یہ آفات ہمارے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جائیں گی ۔