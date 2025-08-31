صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کا منصوبہ ، سندھ کی ٹیم کا دورہ بھیرہ

  • سرگودھا
بھیرہ(نامہ نگار)قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 82 میں سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن (SIUT) کے قیام کے سلسلے میں پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات چودھری ندیم افضل چن نے حکومت سندھ کی ٹیم کو مجوزہ عمارت کی تعمیر کے لیے مختلف مقامات کا دورہ کرایا۔۔۔

اس موقع پر انسٹیٹیوٹ کے پراجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر گوہر عمران دانش سمیت دیگر حکام بھی موجود تھے ۔منصوبے کے تحت حلقہ این اے 82 میں جدید طبی سہولیات سے آراستہ ہسپتال قائم کیا جائے گا، جس سے سرگودھا، منڈی بہاؤالدین اور جہلم کے عوام مستفید ہوں گے ۔ چوہدری ندیم افضل چن نے بتایا کہ یہ ہسپتال حلقہ این اے -82 کے عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف علی زرداری کے تعاون سے سندھ حکومت کے تحت تعمیر کیا جا رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ منصوبے کیلئے ایک ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے جبکہ ہسپتال میں مریضوں کے علاج کیلئے کسی قسم کا کیش کاؤنٹر نہیں ہوگا۔ مریضوں کو آپریشن، ڈائیلاسز اور دیگر جدید علاج بالکل مفت فراہم کیے جائیں گے ۔

 

