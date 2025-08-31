صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر نے مڈھ چوک سے مڈھ رانجھا تک سڑک کا مرمتی کام کا جائزہ لیا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے مڈھ چوک سے مڈھ رانجھا تک بہہ جانے والی سڑک کے مرمتی کام کا جائزہ لیا اور اس موقع پر پاک فوج کے جوانوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاک فوج کے جوان عوام کی مدد میں جس طرح سرگرم ہیں وہ قابلِ تحسین ہے ۔۔۔۔

 ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور تیز تر امدادی اقدامات متاثرہ خاندانوں کے لیے امید کی کرن ہیں۔ علاقے میں پاک فوج کے تعاون سے ریسکیو آپریشنز میں تیزی آئی ہے اور کئی علاقوں میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا دورے کے دوران کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے ریسکیو 1122، پولیس، سول ڈیفنس اور دیگر محکموں کے ورکرز سے ملاقات کی اور ان کا حوصلہ بڑھایا ۔نہوں نے کہا کہ تمام ادارے ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں۔ ورکرز کی انتھک محنت متاثرہ عوام کے لیے ریلیف کا باعث ہے ۔

 

