اشتہاریوں کیخلاف کریک ڈائون تیز کرنے کی ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر سرگودھا محمد شہزاد آصف خان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا ۔۔۔
جس میں تمام ضلعی پولیس سربراہان، ایس پی لیگل، ایس پی انویسٹی گیشنز، ڈسٹرکٹ ٹریفک افسران اور دیگر افسروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں سرگودھا ریجن پولیس کی مجموعی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آر پی او نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ہدایت دی کہ اشتہاری ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کیا جائے ، سنگین مقدمات کی تفتیش میں موجود خامیوں کو فوری دور کیا جائے اور چالان مقدمات کو بروقت عدالتوں میں جمع کرایا جائے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ اندھے قتل کے مقدمات کی نگرانی ضلعی سربراہان خود کریں تاکہ تفتیش میں کسی قسم کی کوتاہی نہ رہے ۔ اجلاس میں منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر اور مربوط کارروائی کو یقینی بنانے کے لیے سرکل کی سطح پر نارکوٹکس کنٹرول یونٹ قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ آر پی او نے مزید کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلاامتیاز اور بلا تاخیر کارروائی کی جائے اور خطے میں قیام امن کو یقینی بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔