سرکاری ملازمین کےکروڑوں کے اثاثوں کا انکشاف
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ سرگودھا کے محکمہ صحت سمیت متعدد محکموں کے ملازمین کے کروڑوں کے اثاثہ جات کا انکشاف ہوا ۔۔۔۔
ذرائع کے مطابق ڈسٹرکٹ سرگودھا جس محکمہ صحت، محکمہ تعلیم سمیت بلڈنگ، ہائی ویز وغیرہ کے درجہ چہارم سے لے کر گریڈ 14 گریڈ تک کے متعدد ملازمین اپنی محدود تنخواہ کے باوجود کروڑوں روپے کی پراپرٹی و دیگر اثاثہ جات کے مالک ہیں، اس سلسلہ میں حکومت کی جانب سے بے نامی اثاثہ جات کی اعلی سطح پر ہونیوالی چھان بین میں اثر ورسوخ رکھنے والے ملازمین رکاوٹ بنے ہوئے ہیں یہ بھی علم میں آیا کہ بعض ملازمین نے اپنے پرائیویٹ بزنس ظاہر کر رکھے ہیں اور بیشتر کے پاس اثاثہ جات کمانے کی تفصیلات موجود نہیں، ذرائع کا کہنا کہ بے نامی اثاثہ جات کی چھان بین کی ابتدائی رپورٹ پر جلد مکمل ہونے اور صوبائی حکومت کو بھجوائے جانے کا امکان ہے۔