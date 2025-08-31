صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری ملازمین کےکروڑوں کے اثاثوں کا انکشاف

  • سرگودھا
سرکاری ملازمین کےکروڑوں کے اثاثوں کا انکشاف

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ سرگودھا کے محکمہ صحت سمیت متعدد محکموں کے ملازمین کے کروڑوں کے اثاثہ جات کا انکشاف ہوا ۔۔۔۔

 ذرائع کے مطابق ڈسٹرکٹ سرگودھا جس محکمہ صحت، محکمہ تعلیم سمیت بلڈنگ،  ہائی ویز وغیرہ کے درجہ چہارم سے لے کر گریڈ 14  گریڈ تک کے متعدد ملازمین اپنی محدود تنخواہ کے باوجود کروڑوں روپے کی پراپرٹی و دیگر اثاثہ جات کے مالک ہیں، اس سلسلہ میں حکومت کی جانب سے بے نامی اثاثہ جات کی اعلی سطح پر ہونیوالی چھان بین میں اثر ورسوخ رکھنے والے ملازمین رکاوٹ بنے ہوئے ہیں یہ بھی علم میں آیا کہ بعض ملازمین نے اپنے پرائیویٹ بزنس ظاہر کر رکھے ہیں اور بیشتر کے پاس اثاثہ جات کمانے کی تفصیلات موجود نہیں، ذرائع کا کہنا کہ بے نامی اثاثہ جات کی چھان بین کی ابتدائی رپورٹ پر جلد مکمل ہونے اور صوبائی حکومت کو بھجوائے جانے کا امکان ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

11اور12 ربیع الاول کو ہیوی ٹریفک سڑکوں پر لانے پر پابندی عائد

وفاق لوڈشیڈنگ کے خاتمے کیلئے عملی اقدامات کرے ،میئر

گورنر سے امریکہ کے نئے تعینات قونصل جنرل چارلس گڈمن کی ملاقات

دکاندار کو سربمہردکان سے سامان نکالنے کی اجازت

گٹکاماوا فروشی میں ملوث 3 ملزمان گرفتار

خاتون کی گلہ کٹی لاش کامعمہ حل،شوہرقاتل نکلا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل