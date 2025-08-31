صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاری سکیموں کیلئے فنڈز کے اجرا میں تاخیر،نئے کسی منصوبے کو حتمی شکل نہ دی جاسکی

  • سرگودھا
جاری سکیموں کیلئے فنڈز کے اجرا میں تاخیر،نئے کسی منصوبے کو حتمی شکل نہ دی جاسکی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلع میں رواں مالی سال کے تحت اے ڈ ی پی کی کسی سکیم کو تاحال حتمی شکل نہیں دی جا سکی جبکہ پروڈکشن ،سوشل اور انفراسٹرکچر ڈویلپمنٹ سیکٹرز کی ۔۔۔

زیر تکمیل 200سے زائد سکیموں کے لئے بھی فنڈز کے اجراء میں تاخیر کے باعث صورتحال گھمبیر ہونے لگی ،ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب کی طرف سے مالی مشکلات کے تحت سرگودھا سمیت بیشتر اضلاع میں رواں مالی سال کے تحت سالانہ ترقیاتی پروگرام کی کسی سکیم کیلئے تاحال فنڈز مختص نہیں کئے جبکہ پہلے سے جاری منصوبوں کیلئے بھی گرانٹس کے اجراء میں مسلسل تاخیر ہو رہی ہے ،ان میں پروڈکشن سیکٹر کے ایگری کلچر، ریسرچ،وائلڈ لائف، فشریز،لائیوسٹاک، مائنز اور ایمرجنسی سروسز کی233 سکیمیں شامل ہیں ،اور اس وقت سوشل سیکٹر ، سکولز ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ،ہائیر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ،سپورٹس اور ہیلتھ کیلئے ،انفراسٹرکچر ڈویلپمنٹ سیکٹر میں پولیس، بلڈنگز،جیلوں، ہوم ڈیپارٹمنٹ جوڈیشر ی اور بورڈ آف ریونیو کے 60فیصد سے زائد منصوبہ جات صرف کاغذوں میں ہی چل رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

11اور12 ربیع الاول کو ہیوی ٹریفک سڑکوں پر لانے پر پابندی عائد

وفاق لوڈشیڈنگ کے خاتمے کیلئے عملی اقدامات کرے ،میئر

گورنر سے امریکہ کے نئے تعینات قونصل جنرل چارلس گڈمن کی ملاقات

دکاندار کو سربمہردکان سے سامان نکالنے کی اجازت

گٹکاماوا فروشی میں ملوث 3 ملزمان گرفتار

خاتون کی گلہ کٹی لاش کامعمہ حل،شوہرقاتل نکلا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل