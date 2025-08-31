جاری سکیموں کیلئے فنڈز کے اجرا میں تاخیر،نئے کسی منصوبے کو حتمی شکل نہ دی جاسکی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلع میں رواں مالی سال کے تحت اے ڈ ی پی کی کسی سکیم کو تاحال حتمی شکل نہیں دی جا سکی جبکہ پروڈکشن ،سوشل اور انفراسٹرکچر ڈویلپمنٹ سیکٹرز کی ۔۔۔
زیر تکمیل 200سے زائد سکیموں کے لئے بھی فنڈز کے اجراء میں تاخیر کے باعث صورتحال گھمبیر ہونے لگی ،ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب کی طرف سے مالی مشکلات کے تحت سرگودھا سمیت بیشتر اضلاع میں رواں مالی سال کے تحت سالانہ ترقیاتی پروگرام کی کسی سکیم کیلئے تاحال فنڈز مختص نہیں کئے جبکہ پہلے سے جاری منصوبوں کیلئے بھی گرانٹس کے اجراء میں مسلسل تاخیر ہو رہی ہے ،ان میں پروڈکشن سیکٹر کے ایگری کلچر، ریسرچ،وائلڈ لائف، فشریز،لائیوسٹاک، مائنز اور ایمرجنسی سروسز کی233 سکیمیں شامل ہیں ،اور اس وقت سوشل سیکٹر ، سکولز ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ،ہائیر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ،سپورٹس اور ہیلتھ کیلئے ،انفراسٹرکچر ڈویلپمنٹ سیکٹر میں پولیس، بلڈنگز،جیلوں، ہوم ڈیپارٹمنٹ جوڈیشر ی اور بورڈ آف ریونیو کے 60فیصد سے زائد منصوبہ جات صرف کاغذوں میں ہی چل رہے ہیں۔