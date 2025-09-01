ڈیمز جب تک نہیں بنیں گے نقصان ہوتا رہے گا:ا زاہد توصیف
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے پٹرولیم و سینئر سیاستدان رانا زاہد توصیف نے ملک میں جاری سیلابی تباہ کاریوں، قیمتی جانوں اور املاک کے ضیاع پر گہری تشویش اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جب تک سیلابی اور بارشی پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیمز اور ذخائر تعمیر نہیں کیے جائیں گے ، تب تک ایسی صورتحال کا سامنا رہے گا۔ اس مقصد کے لیے حکمرانوں کو ہنگامی بنیادوں پر ماسٹر پلان تیار کرنا ہوگا تاکہ مستقبل میں قوم کو سنگین مسائل سے بچایا جا سکے ۔رانا زاہد توصیف نے کہا کہ بدقسمتی سے وطن عزیز مختلف النوع مسائل میں گھرا ہوا ہے ۔ حالیہ سیلاب سے نہ صرف قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا بلکہ ہزاروں افراد بے گھر بھی ہوئے ۔ اس کے ذمہ دار وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف سے کھربوں روپے کے قرضے تو حاصل کیے لیکن آبی ذخائر کی تعمیر کے بجائے رقم کو غیر ضروری منصوبوں پر ضائع کر دیا۔