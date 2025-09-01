آئس کا دھندہ کرنے والا ملزم پکڑا گیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)آئس کا دھندہ کرنے والا ملزم پکڑا گیا۔تھانہ منصور آباد کے علاقہ قبرستان کے قریب پولیس نے ناکہ بندی کے دوران مشکوک شخص کو روکا جس کی تلاشی لینے پر ہزاروں روپے مالیت کی آئس برآمد ہوئی پولیس نے ملزم کو حراست میں لیکر مقدمہ درج کرلیا۔
