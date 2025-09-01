صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی کمیٹیوں سے بلدیاتی نظام کی کمی پوری کرینگے :جماعت اسلامی

  • سرگودھا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)جماعت اسلامی کے صوبائی نائب امیر نصراللہ گورایہ نے پی پی 115 میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی بجلی، گیس اور پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور عوام پر عائد ناجائز ٹیکسوں کے خاتمے کے لیے قومی جدوجہد جاری رکھے گی۔

انہوں نے کہا کہ بااختیار بلدیاتی نظام ہی شہروں اور دیہات میں مسائل کے پائیدار حل کی ضمانت ہے ۔ جماعت اسلامی عوامی کمیٹیوں کے ذریعے بلدیاتی نظام کی کمی کو پورا کرے گی اور گراس روٹ سطح پر عوامی مسائل اجاگر کرے گی۔کنونشن سے ضلعی امیر محبوب الزماں بٹ، زونل امیر میاں منیر احمد، سردار ظفر حسین اور یاسر اقبال کھارا نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ پنجاب کو جان بوجھ کر گزشتہ دس برس سے بلدیاتی نظام سے محروم رکھا گیا تاکہ وسائل پر قبضہ برقرار رہے ۔ عوامی کمیٹیاں مقامی سطح پر مسائل کے حل کے لیے تھانہ کچہری، روزگار اور سرکاری دفاتر میں عوامی شنوائی کو یقینی بنائیں گی۔نصراللہ گورایہ نے کہا کہ پاکستان کو موجودہ بحرانوں سے نکالنے کے لیے منظم عوامی تحریک ناگزیر ہے ۔ حافظ نعیم الرحمن کی قیادت میں عوامی حقوق کی تحریک آگے بڑھے گی۔ جماعت اسلامی واحد سیاسی جماعت ہے جو موروثی سیاست، کرپشن اور مہنگائی کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہے ۔

 

