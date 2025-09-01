حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی سزا قوم بھگت رہی ہے :جمعیت اہلحدیث
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان علامہ عبدالرشید حجازی نے سیلاب سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیاستدانوں اور حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی سزا قوم 78 سال سے بھگت رہی ہے۔
ذاتی مفادات کی خاطر آج تک ایک بھی ڈیم نہیں بننے دیا گیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد سیلاب سے متاثر ہو کر بے گھر ہوگئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ پنجاب اس وقت شدید قدرتی آفت کی لپیٹ میں ہے جہاں دریائے ستلج، چناب اور راوی میں پانی کے بڑھتے بہاؤ نے ہزاروں دیہات متاثر کر دئیے ہیں۔ ان حالات میں مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے فلاحی ونگز، الفلاح فاؤنڈیشن اور الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کارکن سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم کی سربراہی میں متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور متاثرین کو نکالنے کے ساتھ خوراک، ادویات اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کر رہے ہیں۔علامہ عبدالرشید حجازی نے کہا کہ ملک کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے ڈیموں کی تعمیر ناگزیر ہے ۔ بھارتی آبی جارحیت کا شکوہ کرنے کے بجائے عملی اقدامات کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے ملک بھر میں پارٹی ذمہ داران کو ہدایت کی کہ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی فنڈز جمع کریں اور مرکز سے رابطے میں رہیں۔انہوں نے کہا کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث مشکل کی ہر گھڑی میں قوم کے ساتھ کھڑی رہی ہے ، اس وقت بھی متاثرین سیلاب کے شانہ بشانہ ہے اور آئندہ بھی تعاون جاری رکھے گی۔