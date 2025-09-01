صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی سزا قوم بھگت رہی ہے :جمعیت اہلحدیث

  • سرگودھا
حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی سزا قوم بھگت رہی ہے :جمعیت اہلحدیث

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان علامہ عبدالرشید حجازی نے سیلاب سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیاستدانوں اور حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی سزا قوم 78 سال سے بھگت رہی ہے۔

ذاتی مفادات کی خاطر آج تک ایک بھی ڈیم نہیں بننے دیا گیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد سیلاب سے متاثر ہو کر بے گھر ہوگئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ پنجاب اس وقت شدید قدرتی آفت کی لپیٹ میں ہے جہاں دریائے ستلج، چناب اور راوی میں پانی کے بڑھتے بہاؤ نے ہزاروں دیہات متاثر کر دئیے ہیں۔ ان حالات میں مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے فلاحی ونگز، الفلاح فاؤنڈیشن اور الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کارکن سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم کی سربراہی میں متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور متاثرین کو نکالنے کے ساتھ خوراک، ادویات اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کر رہے ہیں۔علامہ عبدالرشید حجازی نے کہا کہ ملک کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے ڈیموں کی تعمیر ناگزیر ہے ۔ بھارتی آبی جارحیت کا شکوہ کرنے کے بجائے عملی اقدامات کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے ملک بھر میں پارٹی ذمہ داران کو ہدایت کی کہ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی فنڈز جمع کریں اور مرکز سے رابطے میں رہیں۔انہوں نے کہا کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث مشکل کی ہر گھڑی میں قوم کے ساتھ کھڑی رہی ہے ، اس وقت بھی متاثرین سیلاب کے شانہ بشانہ ہے اور آئندہ بھی تعاون جاری رکھے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بارشیں ، سیلاب : سبزیوں، پھلوں کے من مانے نرخ

سپیکر پنجاب اسمبلی اور ملک رشید کا فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ

ریڈ کریسنٹ پنجاب کا سالانہ اجلاس ،گورنرنے حلف لیا

28ہزار سیلاب متاثرین وبائی امراض کاشکار،علاج جاری :وزیر صحت

صوبائی وزیر کی زیر نگرانی متاثرین کو امدادی سامان تقسیم

ایم ڈی واسا کا شہر میں بارش پر نکاسی آب کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر