تیزرفتار موٹرسائیکل سواروں کا روکنے پرپولیس اہلکاروں پر حملہ
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)تیزرفتار موٹرسائیکل سواروں نے روکے جانے پر پولیس اہلکاروں پر حملہ کردیا۔
تھانہ سول لائن کے علاقہ لاری اڈا کے قریب پولیس انسپکٹر گل حسنین نے موٹرسائیکل سوار دو ملز موں کو روکنے کی کوشش کی تو وہ طیش میں آگئے اور پولیس ٹیم پر دھاوا بول دیا ہاتھا پائی کے دوران ملزم عدنان اور عباس نے پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے وردیاں پھاڑ ڈالیں اور بعد ازاں موٹرسائیکل پر بیٹھ کر موقع سے فرار ہوگئے پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کردی ہے۔