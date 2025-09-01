ضلعی انتظامیہ فیصل آباد متحرک ، متاثرین میں راشن اور کھانا تقسیم
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سیلابی صورتحال کے پیش نظر وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ فیصل آباد مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے اور متاثرہ علاقوں میں ریلیف سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔
ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے تحصیل تاندلیانوالہ کے مختلف دیہاتوں 619 گ ب، 608 گ ب، 597 گ ب سمیت دیگر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے متاثرین میں راشن اور کھانا تقسیم کیا۔ اس موقع پر ایم پی اے جعفر علی ہوچہ، اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ اذکیٰ سحر اور مختلف محکموں کے افسر بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے ریلیف کیمپس میں قائم سہولیات کا معائنہ کیا اور متاثرین سے ان کے مسائل دریافت کیے ۔ متاثرین نے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بروقت اقدامات اور بہترین سہولیات کو سراہا۔ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے ۔ ‘‘آپ ہمارے مہمان ہیں، ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی اور جیسے ہی صورتحال بہتر ہوگی آپ کو گھروں میں واپس بھیج دیا جائے گا۔’’انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق ریلیف کیمپوں میں کھانے ، پانی اور دیگر سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے ۔ متاثرین نے بھی فراہم کردہ سہولیات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔