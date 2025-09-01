صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کانسٹیبل غلام قاسم کی برسی ،پولیس افسروں کی شہد کی قبر پر حاضری ،فاتحہ خوانی

  • سرگودھا
کانسٹیبل غلام قاسم کی برسی ،پولیس افسروں کی شہد کی قبر پر حاضری ،فاتحہ خوانی

میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع لودھراں میں شہید ہونے والے بھور شریف، عیسیٰ خیل کے رہائشی کانسٹیبل غلام قاسم کی برسی کے موقع پر میانوالی پولیس کے افسران نے ان کی قبر پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔

پولیس کے چاک و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ڈی پی او کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایت پر یہ تقریب منعقد کی گئی۔ڈی پی او نے کہا کہ شہداء ہمارا فخر ہیں، ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا، اور ان کی فیملیز کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بارشیں ، سیلاب : سبزیوں، پھلوں کے من مانے نرخ

سپیکر پنجاب اسمبلی اور ملک رشید کا فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ

ریڈ کریسنٹ پنجاب کا سالانہ اجلاس ،گورنرنے حلف لیا

28ہزار سیلاب متاثرین وبائی امراض کاشکار،علاج جاری :وزیر صحت

صوبائی وزیر کی زیر نگرانی متاثرین کو امدادی سامان تقسیم

ایم ڈی واسا کا شہر میں بارش پر نکاسی آب کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر