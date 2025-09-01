کانسٹیبل غلام قاسم کی برسی ،پولیس افسروں کی شہد کی قبر پر حاضری ،فاتحہ خوانی
میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع لودھراں میں شہید ہونے والے بھور شریف، عیسیٰ خیل کے رہائشی کانسٹیبل غلام قاسم کی برسی کے موقع پر میانوالی پولیس کے افسران نے ان کی قبر پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔
پولیس کے چاک و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ڈی پی او کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایت پر یہ تقریب منعقد کی گئی۔ڈی پی او نے کہا کہ شہداء ہمارا فخر ہیں، ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا، اور ان کی فیملیز کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے ۔