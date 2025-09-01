آنے والی آفتیں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے ،حاجی زاہد حسین
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا ) الخدمت فاونڈیشن کے تحصیل امیر حاجی زاہد حسین نے کہا ہے کہ آنے والی آفتیں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے ہمیں مل کر اﷲ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہوگی وگرنہ یہ آفات ہمارے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جائیں گی۔۔۔
انھوں نے کہا کہ ہم نے ہر چیز میں بے ایمانی کو اپنا وطیرہ بنا لیا ہے اور نبی پاک صلی اﷲ علیہ والہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے کی بجائے ہم نے کفار کی عادتیں اپنا لی ہیں جس کی وجہ سے ہم دن بدن پستی میں جا رہے ہیں حاجی زاہد حسین نے کہا کہ جماعت اسلامی اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کی مدد کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں اور انشائاﷲ انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی ہمیں چاہیے کہ مل جل کر سب اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کریں ۔