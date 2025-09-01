صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت نے عالمی آبی قوانین کی بھی دھجیاں اڑا دیں ،نریند ر مودی کو جواب دینا ہوگا،ملک شہادت اعوان

  • سرگودھا
بھارت نے عالمی آبی قوانین کی بھی دھجیاں اڑا دیں ،نریند ر مودی کو جواب دینا ہوگا،ملک شہادت اعوان

جوہر آباد (نمائندہ دُنیا)سابق وزیر مملکت برائے قانون و انصاف سینیٹر ملک شہادت اعوان نے کہا ہے کہ بھارت نے اپنے جارحانہ رویے اور آبی وسائل پر غیر قانونی قبضے کے ذریعے خطے میں نہ صرف پاکستان کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں۔۔۔

 بلکہ عالمی آبی قوانین کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ بھارت کے انتہا پسند وزیر اعظم نریندر مودی کو آبی وسائل پر غیر قانونی قبضے اور پاکستان پر کی جانے والی آبی جارحیت کا جواب دینا ہو گا۔میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھارت کا بین الاقوامی ثالثی عدالت کو تسلیم نہ کرنا اور اس کی قانونی حیثیت سے انکار کرنا پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے ، انہوں نے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس صورتحال کا نوٹس لیں۔

 

