  • سرگودھا
مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن نے عوام کو زندہ درگور کر دیا ،محمد اقبال اعوان

کندیاں (نمائندہ دنیا) معروف سماجی شخصیت ملک محمد اقبال اعوان نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت شدید معاشی بحران سے دوچار ہے۔

 ملک میں غربت کی شرح تقریباً 40 فیصد ہو چکی ہے ، جبکہ مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن نے عوام کو زندہ درگور کر دیا ہے ۔ اُن کا کہنا تھا کہ والدین بچوں کی تعلیم کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ حکمران طبقہ عوامی مشکلات سے بے خبر ہو کر \"سب اچھا\" کی رپورٹ دے رہا ہے جبکہ ملک امیر اور غریب دو طبقات میں بٹ چکا ہے ، اور متوسط طبقہ بقا کی جنگ لڑ رہا ہے ۔

 

