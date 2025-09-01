8 سے 13 سال سے بچوں کیلئے آن لائن مقابلہ حسن نعت کروانے کا فیصلہ
بھیرہ(نامہ نگار )جسٹس پیر محمد کرم شاہ ریسرچ اینڈ ہیومن ڈویلپمنٹ پاکستان کے زیر اہتمام معروف مذہبی سیاسی سماجی شخصیت پیر محمد فاروق بہاؤ الحق شاہ نے 8 سے 13 سال سے بچوں کے لیے آن لائن مقابلہ حسن نعت کا انعقاد کیا ہے۔۔۔
پیر گروپ کے ترجمان میاں محمد نعیم الدین نے بتایا کہ کلام اردو اور دیگر علاقائی زبانوں میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے جس کا دورانیہ دو منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا اور مقابلہ میں حصہ لینے والے طلباء اپنے نعت کی ویڈیو 10 ربیع الاول تک فون نمبر 0300.8411027 پر واٹس اپ کریں گے ۔