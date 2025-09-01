صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی سمیت ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز بند:طارق فضل چودھری

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر)وفاقی وزیر طارق فضل چو دھری نے کہا ہے کہ اتوار، 31 اگست سے میانوالی سمیت ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔

 ان اسٹورز کی تمام جائیداد نیلام کر دی جائے گی۔ وزیراعظم نے یوٹیلیٹی اسٹورز کے ملازمین کے لیے تاریخی پیکیج کا اعلان کیا ہے ، جس کے تحت ساڑھے 19 ارب روپے کا پیکیج ان ملازمین میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر کہیں کرپشن ہوئی ہے تو اس کی تحقیقات بھی کی جائیں گی۔ ہم نے اس سلسلے میں عوام کی کافی خدمت کی ہے ، اس محکمے سے غریب عوام کو ریلیف ملا تھا، مگر اب اسے بند کرنا بھی ایک مجبوری بن چکا ہے ۔

