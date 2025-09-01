گورنمنٹ کمیونٹی گرلز ماڈل سکول سے سرکاری درختوں کی کٹائی
میانوالی،کندیاں (نامہ نگار،نمائندہ دنیا) پپلاں کے چک نمبر 2 ایم ایل میں واقع گورنمنٹ کمیونٹی گرلز ماڈل سکول میں سرکاری درختوں کی غیر قانونی کٹائی اور فروخت کا انکشاف۔
اہلِ علاقہ نے کٹے ہوئے درختوں سے بھری ٹریکٹر ٹرالی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔اطلاع پر اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال موقع پر پہنچے ، لکڑی کو سرکاری تحویل میں لے لیا اور اسکول انتظامیہ و شکایت کنندگان کو یکم ستمبر کو دفتر طلب کر لیا۔ہیڈ مسٹریس نے موقف دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ انکوائری آفیسر کے سامنے اپنا موقف پیش کریں گی۔اہل علاقہ نے موجودہ انتظامیہ کی تبدیلی تک بچوں کو اسکول نہ بھیجنے کا اعلان کیا۔