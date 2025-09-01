صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ کمیونٹی گرلز ماڈل سکول سے سرکاری درختوں کی کٹائی

  • سرگودھا
گورنمنٹ کمیونٹی گرلز ماڈل سکول سے سرکاری درختوں کی کٹائی

میانوالی،کندیاں (نامہ نگار،نمائندہ دنیا) پپلاں کے چک نمبر 2 ایم ایل میں واقع گورنمنٹ کمیونٹی گرلز ماڈل سکول میں سرکاری درختوں کی غیر قانونی کٹائی اور فروخت کا انکشاف۔

اہلِ علاقہ نے کٹے ہوئے درختوں سے بھری ٹریکٹر ٹرالی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔اطلاع پر اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال موقع پر پہنچے ، لکڑی کو سرکاری تحویل میں لے لیا اور اسکول انتظامیہ و شکایت کنندگان کو یکم ستمبر کو دفتر طلب کر لیا۔ہیڈ مسٹریس نے موقف دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ انکوائری آفیسر کے سامنے اپنا موقف پیش کریں گی۔اہل علاقہ نے موجودہ انتظامیہ کی تبدیلی تک بچوں کو اسکول نہ بھیجنے کا اعلان کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

گھنٹہ گھر کے بازاروں میں تجاوزات ، ٹریفک متاثر

شہر کی گلی محلوں میں وارداتیں روکنے کیلئے ڈولفن اور ایگل سکواڈ کی خصوصی ٹیمیں تعینات

ضلعی انتظامیہ فیصل آباد متحرک ، متاثرین میں راشن اور کھانا تقسیم

اے سی شورکوٹ نے فلڈ ریلیف کیمپ میں انتظامات دیکھے

عوامی کمیٹیوں سے بلدیاتی نظام کی کمی پوری کرینگے :جماعت اسلامی

ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے متاثرین میں راشن تقسیم کیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر