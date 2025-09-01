صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل انتظامیہ اور پیرا فورس کا خالی کروائے نالوں کا معائنہ

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب، فروہ عامر نے میونسپل انتظامیہ اور پیرا فورس کے مشترکہ آپریشن کے دوران مین بازار کے دونوں اطراف میں خالی کروائے گئے سیوریج نالوں کا معائنہ کیا۔

 اس موقع پر انہوں نے نالوں کی صفائی کا تفصیلی جائزہ لیا اور تاجروں و دکانداروں کو ہدایت کی کہ وہ صحت و صفائی کا نظام بہتر بنانے کے لیے میونسپل انتظامیہ سے مکمل تعاون کریں۔انہوں نے کہا کہ بارشوں کے دنوں میں نکاسی آب میں رکاوٹ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، اس لیے تمام دکاندار اور شہری اپنی دکانوں اور گھروں کے سامنے موجود نالیوں کو صاف رکھیں۔ نالوں میں کوڑا کرکٹ اور کچرا پھینکنے سے گریز کریں تاکہ نکاسی آب متاثر نہ ہو۔ اگر کسی بھی دکان کے سامنے نالے میں کچرا نظر آیا تو متعلقہ دکاندار کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔

 

