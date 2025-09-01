صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
ایک لاکھ کی آبادی کے 7 دیہات گرلز ہائی سکول سے محروم

بھیرہ(نامہ نگار )تقریبا ایک لاکھ کی آبادی پر مشتمل 7 دیہات میں بچیوں کی سیکنڈری تعلیم کے لئے کوئی ہائی سکول نہ ہے اور اکثر بچیوں کا مڈل کے بعد اعلی تعلیم کا خواب ادھورا رہ جاتا ہے۔۔۔

ظفر اقبال کھوکھر نے کہا ہے کہ ڈھل حافظ اباد کوہلیاں طرطی پور جھمٹ رانجھیانوالا اور چک مصراں میں گرلز ہائی سکول نہ ہونے سے اکثر طالبات مڈل کے بعد گھر بیٹھ جاتی ہیں کیونکہ چک مبارک سے بھیرہ تک کے درمیان طالبات کا کوئی ہائی سکول نہ ہے جبکہ طلباء کے لئے کم از کم 8 سکول ہیں۔

 

