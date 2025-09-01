حکومت وادی سون اور مہاڑ کے متاثرین کیلئے عملی اقدامات اٹھائے ،سمیرا ملک
جوہر آباد (نمائندہ دُنیا)سابق وفاقی وزیر سمیرا ملک نے کہا ہے کہ طوفانی بارشوں اور پہاڑی ندی نالوں میں آنے والی طغیانی نے وادی سون اور مہاڑ کے مکینوں کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچایا ہے۔
حکومت اور حکومتی نمائندوں کی ذمہ داری ہے کہ متاثرین کی بحالی اور انہیں ریلیف دینے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع خوشاب کے ان دونوں علاقوں کے متاثرین اپنے نمائندوں کی راہ دیکھ رہے ہیں، لیکن نہ صرف ریلیف کا فقدان ہے بلکہ دلجوئی کے لیے بھی کوئی نہیں پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ مصیبت کی گھڑی میں عوام کو تنہا چھوڑنے والوں کو عوامی نمائندہ کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔