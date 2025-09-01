صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت وادی سون اور مہاڑ کے متاثرین کیلئے عملی اقدامات اٹھائے ،سمیرا ملک

  • سرگودھا
حکومت وادی سون اور مہاڑ کے متاثرین کیلئے عملی اقدامات اٹھائے ،سمیرا ملک

جوہر آباد (نمائندہ دُنیا)سابق وفاقی وزیر سمیرا ملک نے کہا ہے کہ طوفانی بارشوں اور پہاڑی ندی نالوں میں آنے والی طغیانی نے وادی سون اور مہاڑ کے مکینوں کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچایا ہے۔

حکومت اور حکومتی نمائندوں کی ذمہ داری ہے کہ متاثرین کی بحالی اور انہیں ریلیف دینے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع خوشاب کے ان دونوں علاقوں کے متاثرین اپنے نمائندوں کی راہ دیکھ رہے ہیں، لیکن نہ صرف ریلیف کا فقدان ہے بلکہ دلجوئی کے لیے بھی کوئی نہیں پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ مصیبت کی گھڑی میں عوام کو تنہا چھوڑنے والوں کو عوامی نمائندہ کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سرکاری نرخ نامہ نظر انداز:سبزیوں کی قیمت میں ہوشر با اضافہ

ریذیڈنٹ کوآرڈی نیٹر اقوام متحدہ کا سیلابی علاقوں کا دورہ

سیلاب متاثرین کا انخلا ، خوراک اوربحالی ترجیح :سائرہ تارڑ

آدھا ملک ڈوب گیا،حکمرانوں کو عوام کی فکرنہیں :ریحانہ ڈار

صوبائی وزیر شافع حسین صدر گجرات چیمبر بائو منیر کی عیادت کیلئے پہنچ گئے

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا متاثرین کیلئے مزید خیمے لگانے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر