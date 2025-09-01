صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف آئی آر کیلئے ایک لاکھ90ہزار لینے والا ملزم گرفتار

  • سرگودھا
جوہر آباد (نمائندہ دُنیا)سٹی پولیس جوہرآباد نے ٹاؤٹ مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ایک شہری سے ایف آئی آر کے اندراج کے لیے پولیس کے نام پر ایک لاکھ 90 ہزار روپے وصول کرنے والے ملزم ساجد حسین کو گرفتار کر لیا۔

 ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ادھر ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کے احکامات کی روشنی میں ضلع خوشاب کے تمام تھانوں میں ٹاؤٹوں اور مڈل مینوں کا داخلہ مکمل طور پر ممنوع قرار دے دیا گیا ہے ۔ڈی پی او نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ اگر کوئی شخص پولیس کے نام پر رقم وصول کرنے کی کوشش کرے تو فوری طور پر قریبی تھانے یا \"پکار 15\" پر اطلاع دیں تاکہ اس کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی جا سکے ۔

 

