کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کر رکھیں،بچوں کو پانی ابال کر پلائیں ،نرم غذا استعما ل کروائیں، ڈاکٹر حفیظ الرحمن

  • سرگودھا
کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کر رکھیں،بچوں کو پانی ابال کر پلائیں ،نرم غذا استعما ل کروائیں، ڈاکٹر حفیظ الرحمن

فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )معروف معالج ڈاکٹر حفیظ الرحمن بلوچ نے کہا ہے کہ اس وقت پورے پنجاب میں سیلابی صورتحال ہے اور اس کے بعد جو بیماریاں پھوٹتی ہیں اس سے زیادہ تر بچے متاثر ہوتے ہیں۔۔۔

اس لیے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو پانی وغیرہ ابال کر پلائیں اور کھانے پینے کی اشیاء میں بھی نرم غذا کا استعمال کریں تاکہ بچے مختلف بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں انھوں نے کہاکہ کیونکہ برسات کے موسم میں زیادہ تر مکھیاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں جو مختلف بیماریوں کا موجب بنتی ہیں اس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کر رکھیں اور گلے سڑے پھل اور سبزیاں استعمال کرنے سے اجتناب کریں۔ 

 

