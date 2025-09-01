ڈیمز اور سیلابی و برساتی پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ذخائر کی تعمیر ضروری ہے ،نور حیات کلیار
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )سابق امیدوار قومی اسمبلی نور حیات کلیار نے کہا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے اور معیشت کو پائیدار بنیادوں پر مستحکم کرنے کے لیے چھوٹے بڑے ڈیمز اور سیلابی و برساتی پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ذخائر کی تعمیر ضروری ہے۔۔۔
انہوں نے کہا پاکستانی ایک زرعی ملک ہے مگر ناقص انتظام اور ذخائر کی کمی کے باعث ہم اپنی زراعت توانائی اور گھریلو ضروریات کو پورا کرنے سے بھی قاصر ہیں جبکہ ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بھی مایوس کن ہے انھوں نے کہا ہے کہ ڈیمز کی تعمیر معاشی نشو و نما کے لیے ضروری ہے ذخائر کی کمی کے باعث ہم اپنی زراعت توانائی اور گھریلو ضروریات کو پورا کرنے میں شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔