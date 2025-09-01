حزب اختلاف نہ اقتدار،حزبِ احتساب ہیں،صفدر شاہ گیلانی ،الیکشن سے دستبردار نہیں ہونگا،خالد مسعود
میانوالی (نامہ نگار)جمعیت علمائے پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری صاحبزادہ سید صفدر شاہ گیلانی اور پی پی 87 سے جے یو پی کے امیدوار حاجی خالد مسعود خان نے پریس کلب میں کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
وہ نہ حزب اقتدار ہیں نہ حزب اختلاف بلکہ حزبِ احتساب ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ ملک کے موجودہ حالات اور عوام کی غربت کا واحد حل \"نظام مصطفیٰ\" ہے ۔امیدوار خالد مسعود نے کہا کہ ان پر انتخابات سے دستبرداری کے لیے دباؤ ڈالا گیا، مگر وہ جان دے سکتے ہیں، الیکشن سے دستبردار نہیں ہوں گے ۔