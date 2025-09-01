عالمی بر اد ر ی بھارت کی آ بی دہشت گر د ی کا سنجید گی سے نو ٹس لے ،ملک صداقت اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء پی پی پی ملک صداقت اعوان نے کہا ہے کہ عالمی بر اد ر ی ا س وقت بھارت کی آ بی دہشت گر د ی کا سنجید گی سے نو ٹس لے کیونکہ بھار ت نے پا نی کو ہتھیا ر کے طور پر استعما ل کر کے۔۔۔
کھلم کھلا آ بی دہشت گر د ی کی ہے جو نہ صرف پا کستا ن کی زرعی ڈھانچے اور عوامی ز ند گی کیلئے بھی شد ید خطرات پیدا کر ر ہی ہے بھارت ایک دہشت گر د ملک ہے جو ہمیشہ ہی اپنے ہمسا ئیہ ممالک کیلئے خطرات پیدا کر نے پر یقین ر کھتا ہے بھارت کے انسا نیت دشمن سلو ک کا عالمی بر اد ر ی نو ٹس لے ۔